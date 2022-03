Rita Pereira mostra a primeira foto das quatro irmãs da nova novela da TVI

Aí está uma das primeiras imagens da nova novela da TVI: Rita Pereira mostrou-se ao lado das outras mulheres fortes da trama.

“Quero É Viver” é o nome da nova novela da TVI, que marca o regresso de Rita Pereira ao pequeno ecrã, depois de uma pausa desde “A Herdeira” e, também, desde que foi mãe de Lonô.

Ao lado de Fernanda Serrano, Joana Seixas e Sara Barradas, a atriz vai protagonizar a trama que conta a história de quatro irmãs.

“Estas três miúdas vão aparecer muito no meu Instagram nos próximos meses. Sinto-me uma sortuda por serem elas as minhas companheiras de viagem, nesta nova novela que agora se constrói. Vai ser do caraças manas! Obrigada pela vossa energia. Lets gooo!”, escreveu Rita Pereira no perfil de Instagram.