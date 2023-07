Rita Pereira mostra-se indignada: “Inacreditável fazerem isto”

Rita Pereira aproveitou as altas temperaturas na praia, mas houve um pormenor que não deixou escapar: as beatas enterradas na areia.

Esta sexta-feira, 14 de julho, Rita Pereira aproveitou as altas temperaturas que se fazem sentir a sul do país para fazer um dia de praia na companhia da família. Quando chegou, deparou-se com várias beatas [de cigarro] enterradas na areia e recorreu às redes sociais para fazer um desabafo.

“Espero que a pessoa que deixou estas beatas todas aqui, que eu já estive a juntar, na praia seja a mesma que perdeu aquela caneta [para fumar]”, confessou.

“Espero que tenha perdido a caneta mesmo, porque a quantidade de beatas que deixaram neste espaço… É inacreditável fazerem isto, juro! Porque é uma coisa que ocupa espaço na mala, isto não dá para levar para casa”, acrescentou, em tom de ironia.

