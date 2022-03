Rita Pereira revela a má experiência na perda da virgindade: “Foi no sítio errado”

Rita Pereira recordou a primeira relação sexual e revelou que foi uma má experiência e uma “deceção”.

A apresentadora e atriz contou, em entrevista no programa “Glitter Show”, do Porto Canal, detalhes sobre o episódio em que perdeu a virgindade, sublinhando que “foi no sítio errado”.

“A tua primeira vez foi uma deceção?”, questionou Carina Caldeira durante o jogo “Bebesses Menos”, tendo que a atriz responder “verdadeiro” ou “falso”. “Foi, foi. Correu tudo mal. Foi no sítio errado”, revelou a jurada do formato “All Together Now”, que estreia em breve na TVI.

“Mas foste uma deceção para o teu parceiro ou deste tudo?”, acrescentou ainda a apresentadora. “Não. Não dei nada”, destacou Rita Pereira.

Rita Pereira está num relacionamento amoroso com Guillaume Lalung. O casal tem um filho em comum, Lonô, de dois anos.