Rita Pereira revela detalhes da relação com Guillaume Lalung: “Um amor improvável”

Rita Pereira revelou, este domingo, 21 de agosto, detalhes sobre a relação amorosa que mantém com o namorado, Guillaume Lalung.

A atriz, de 40 anos, celebrou, no perfil de Instagram, os oito anos desde que conheceu o produtor de eventos francês quando estava a caminho do Algarve com a sua irmã, Joana Pereira.

“O Lonô tirou-nos estas fotos, porque o dia é nosso. Meu e do Guillaume. Há oito anos estava eu, a caminho do Algarve, para curtir um ‘sunset’ na praia com a minha irmã e…conheço o francês mais ‘cool’ do mundo”, lembrou, referindo de seguida: “A nossa história é super fixe mas seria um texto enorme portanto não vos vou dar essa seca, mas deixo aqui o registo de um amor de verdade”.

“Um amor inesperado, um amor improvável e um amor que não tinha a certeza se iria encontrar. Encontrei. Se estamos sempre bem? Claro que não, seria uma seca se estivéssemos sempre felizinhos um com outro e tudo muito perfeitinho”, afirmou.

A intérprete explicou que existem fases, contudo, o que importa é suportarem os defeitos um do outro. “Temos os nossos altos e baixos, mas o mais importante é que suportamos os defeitos um do outro”, adiantou.

“Respiramos fundo, dizemos tudo o que temos a dizer, nunca guardamos para dizer mais tarde (isso é o maior erro entre um casal) e vamos dormir agarrados e com a certeza que há amor. Se é para sempre ninguém sabe, se sou muito feliz agora, sou e é aproveitar cada momento. Amo-te, bebé!” rematou.

Lembre-se que o casal tem em comum o filho, Lonô. Por sua vez, Guillaume Lalung é pai do filho mais velho, Luan, fruto de uma relação amorosa terminada.