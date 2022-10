Rita Pereira revela que ainda fala com mãe de Angélico Vieira

Rita Pereira esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho no especial “Dois às 10”, na TVI, e fez algumas revelações.

A atriz, de 40 anos, não só recordou Angélico Vieira, que morreu em 2011 na sequência de um acidente de viação, como ainda garantiu que mantém contacto com a mãe do cantor.

“Oh, que seria, claro. É tia do Lonô. A Mena [mãe de Angélico] e o Gui (o namorado, Guillaume Lalung) já foram de férias juntos, só os dois. Eu acho isso espetacular. De todos os envolvidos, os pais do Angélico foram de férias com o Gui”, contou Rita Pereira.

De seguida, Cláudio Ramos atirou: “É importante dizeres isso, porque de vez em quando parece: ‘Ah a Rita continua a vida dela mas a Mena ficou ali meio que abandonada…’”

“Não, não. A Mena está sempre presente na minha vida. Falo muitas vezes com ela, trato de muitos assuntos dela e o Lonô trata-a por titi”, afirmou ainda a intérprete.