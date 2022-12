Rita Pereira sofre queda antes de concerto: “Estou com dores e tenho o pulso aberto”

Rita Pereira sofreu, esta quarta-feira, 7 de dezembro, uma queda antes do concerto da cantora Luísa Sonza no Campo Pequeno, em Lisboa.

A atriz, de 40 anos, sofreu uma queda antes do espetáculo da cantora brasileira. A intérprete contou, no perfil de Instagram, que ficou com muitas dores no cóccix e tem o pulso esquerdo aberto.

“Afinal correu mesmo mal. Estou com muitas dores no cóccix e tenho o pulso esquerdo aberto de certeza, porque não consigo mexer bem a mão”, contou a também apresentadora da TVI.

A artista já foi ao médico e está a tomar medicação. Porém, Rita Pereira revelou que esta sexta-feira, 9 de dezembro, vai fazer um raio-X para ver o estado em que se encontra o cóccix e o pulso.

No mesmo dia, antes do concerto, Rita Pereira visitou as crianças que estão hospitalizadas no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. “Às vezes perguntam-me as coisas positivas que existem no facto de ser conhecida e o que estou a fazer hoje é, sem dúvida, a minha preferida”, assumiu sobre o gesto solidário.