Rita Rodrigues, pivô da CNN Portugal, chora em direto com notícia sobre bebé na Ucrânia

Rita Rodrigues, pivô da CNN Portugal, desabou em lágrimas, em direto, após a apresentação de uma peça sobre a guerra que se trava na Ucrânia devido à invasão russa.

Em causa estão imagens de uma bebé que tinha escrito nas coisas o seu nome, data de nascimento e contactos de familiares, que teriam sido escritos pela mãe da menina por medo de que ficasse órfã.

A seguir à emissão da peça Rita Rodrigues não conteve as lágrimas e foi confortada pelo colega, Pedro Bello Moraes, que afirmou: “É um murro no estômago, isto, sem dúvida”. “Não há mais nada a dizer”, atirou a jornalista.

Mais tarde, a pivô comentou o caso nas suas redes sociais. “Pensei várias vezes se devia dizer alguma coisa sobre as lágrimas que não consegui conter ontem no final do ‘Agora CNN’. Concluí que, após tantas mensagens que recebi, devia agradecer a solidariedade de quem dedicou alguns minutos do seu tempo a mostrar que compreendeu o que senti. Recebi mensagens muito queridas, contrariando a ideia de que as redes sociais são um viveiro de violência”, começou por escrever.

“Esta semana começámos a ver o horror que vivem, aqueles não conseguiram fugir. As imagens que o presidente da Ucrânia mostrou nas Nações Unidas são violentamente perturbadoras. Mas também o é o medo com que vive um povo em fuga, que desesperadamente escreve nas costas das crianças algumas informações para o caso de os adultos não sobreviverem”, acrescentou.

“Não está escrito em lado nenhum que um jornalista não pode emocionar-se. Porque também não se ensina ninguém a não se comover com o sofrimento dos outros”, rematou a jornalista.

Após a publicação de Rita Rodrigues foram vários os rostos conhecidos que se mostraram solidários. “Vi em directo e chorei contigo. Que bonita que és”, afirmou Maria Botelho Moniz. Já Mónica Jardim disse: “É impossível ficar indiferente à crueldade desta guerra”.