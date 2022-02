Rita Rugeroni “em pânico” durante férias no Brasil

Rita Rugeroni revelou, através das redes sociais, que foi impedida de ficar hospedada no hotel que reservou durante as férias no Brasil.

A animadora da Rádio Comercial embarcou numa viagem até Búzios, há uma semana, com o marido, Pedro Ribeiro, e os filhos, Gonçalo, Mafalda e Carminho, para aproveitarem a entrada no novo no clima tropical.

No entanto, Rita Rugeroni ficou “sem abrigo” quando foi informada de que o hotel que reservou não permitia crianças.

“Chegámos a Búzios e a pousada que tínhamos reservado não era permitida para crianças. Pânico e tragédia, sem abrigo e sem terra durante meia hora… Um drama”, lê-se na descrição da fotografia que publicou no Instagram, em que surge com a filha mais nova, Carminho.

https://www.instagram.com/p/B607ScplAnS/

Recorde-se que Rita Rugeroni assinalou o embarque nesta viagem na mesma plataforma com uma fotografia de Carminho, em que surge a olhar pela janela do avião.

