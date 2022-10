Rita Rugeroni faz pausa na Rádio Comercial

Rita Rugeroni vai fazer uma pausa no trabalho na Rádio Comercial, durante os próximos meses. O anúncio foi feito, esta sexta-feira, 14 de outubro, pela emissora nas redes sociais.

A locutora começou por partilhar no InstaStories, ferramenta do Instagram, que se preparava para uma manhã emotiva, sem revelar do que se tratava. Agora, a Rádio Comercial anunciou que a radialista vai fazer uma pausa.

“Até já, Rita! A Rita vai fazer uma pausa e vai estar fora durante uns meses”, pode ler-se na imagem que a emissora publicou no Facebook. “Está tudo bem e daqui a nada está de volta à Comercial”, assegurou.

Vários internautas reagiram à notícia com pedidos para que Rita Rugeroni regressasse rapidamente à estação. “Volta rápido, Rita!” escreveu uma seguidora. “Volta depressa” atirou outra.

A locutora estava a fazer companhia ao público entre as 11h00 e as 14h00, durante a semana. Por sua vez, ao fim de semana, a radialista ocupava o horário das 10h00 às 13h00.