Rita Sanches vence o “The Voice Portugal”

A concorrente Rita Sanches venceu, na noite deste domingo, a final do “talent show” da RTP1 “The Voice Portugal”.

Na grande final, frente ao concorrente Gabriel, Rita Sanches levou a melhor nas votações e triunfou na edição mais uma vez apresentada por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim.

“É um sentimento inacreditável. Muito, muito obrigado a todos”, referiu a cantora, visivelmente emocionada, que ganhou um contrato discográfico com a produtora Universal Music e ainda um automóvel.

António Zambujo, que se estreou como mentor nesta edição do “The Voice Portugal”, estava visivelmente orgulhoso da sua “afilhada”.

“Foi muita sorte ter a equipa que tive e chegar até aqui, espero que ela possa exprimir as suas ideias ao público, já no próximo concerto do CCB”, referiu o intérprete e compositor, que teve ao seu lado no júri Diogo Piçarra, Áurea e Marisa Lis.