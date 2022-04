Rob Lowe está em Portugal para gravar a versão americana de “Mental Samurai”

O apresentador e a produção de “Mental Samurai” estão em Portugal para gravar a versão americana do formato devido à pandemia de Covid-19 nos EUA.

A Warner Bros. vai realizar a segunda temporada do concurso norte-americano em Portugal, no estúdio da Moita, onde é gravada a versão portuguesa, apresentada por Pedro Teixeira.

Depois de Jeff Apploff, produtor da versão americana de “Mental Samurai”, ter revelado que toda a equipa — incluindo o ator e apresentador Rob Lowe — vão-se mudar temporariamente para Lisboa, o apresentador deixou-se fotografar no restaurante “Solar dos Presuntos”, em Lisboa, onde jantou na quarta-feira.

“Chegou a Portugal e veio jantar, esta quarta-feira, ao Solar. Verdadeira estrela de Hollywood, Rob Lowe registou o momento com o Pedro e entrou diretamente para o nosso álbum de recordações”, lê-se na publicação do restaurante no Facebook.

Recorde-se que Pedro Teixeira está quase a iniciar as gravações de mais uma temporada de “Mental Samurai”.

