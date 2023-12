Roberto Carlos oferece flores e muita música em programa especial da Globo

No “Especial Roberto Carlos”, o artista brasileiro volta a reencontrar o seu público numa celebração que contempla encontros com outros cantores.

O “rei” Roberto Carlos está de volta com músicas que têm apaixonado e emocionado pessoas ao longo das gerações… e muitas flores. O espetáculo vai ser exibido no dia 23 de dezembro, às 23.35 H, no canal Globo.

No especial, o público vai poder ver o artista a subir ao palco do Rio de Janeiro numa noite repleta de encanto, alegria e emoção. Roberto Carlos vai apresentar-se ao lado de Fábio Jr., num dueto que não acontecia desde 1994, e vai ainda protagonizar encontros inéditos ao lado de Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho, Jão e Paulo Vieira.

Sob o olhar atento e apaixonado das mais de três mil pessoas que assistem na plateia, Roberto Carlos vai aproveitar o momento para apresentar a sua nova canção, “Eu Ofereço Flores”, que dá nome ao especial.

“A musa inspiradora dessa canção são vocês. Fiz essa música, agradecendo tudo o que tenho recebido de vocês”, disse Roberto Carlos.