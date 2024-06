Rock in Rio lamenta “excesso de rigor” que levou à expulsão de Sónia Tavares

Além da vocalista dos “The Gift”, também Bárbara Guimarães foi expulsa do recinto. Organização do festival nega “qualquer agressão”, mas lamenta o sucedido.

“O Rock in Rio lamenta a situação ocorrida na noite de 16 de junho na área VIP do festival, envolvendo as comentadoras da emissão da SIC Caras Sónia Tavares e Bárbara Guimarães, que levou à retirada de ambas daquele espaço”, referiu a organização do festival, num comunicado emitido esta segunda-feira, 17 de junho.

Os responsáveis lamentam o “excesso de rigor e falta de sensibilidade da equipa no momento da abordagem a Sónia Tavares e Bárbara Guimarães” e apresentam “um pedido de desculpas pelo desconforto causado às comentadoras da SIC Caras”.

A equipa de segurança garante, no entanto, que “não houve qualquer agressão às apresentadoras durante o ocorrido”.

No comunicado, é ainda explicado que, devido à dimensão do evento, “é regra padrão do festival, que todos os profissionais credenciados e em serviço (cerca de 750 por dia) sigam procedimentos próprios, nomeadamente no que diz respeito a catering, acessos, entre outros”.

No caso da área VIP, “a regra partilhada e acordada com todos os parceiros do festival é que os profissionais que ali se encontrem em serviço não terão acesso às mesmas comodidades que o público portador de bilhete pago e convidados”.

Testemunho de Sónia Tavares

Sónia Tavares esteve este domingo, 16 de junho, no Parque Tejo, em Lisboa, ao serviço da SIC. A vocalista dos “The Gift” foi expulsa do recinto por ter consumido “uma sala russa e uma imperial” disponibilizadas pelo serviço de catering da área VIP.

“Fui expulsa à frente das pessoas todas”, destacou. “Agarraram-me e levaram-me. Expulsaram-me como se eu tivesse roubado alguém”, acrescentou.

A artista mostrou-se revoltada com a situação: “Já vivi muita coisa, mas nunca me tinham tratado tão mal em sítio nenhum. Sinceramente, nunca fui tão mal tratada na minha vida”.