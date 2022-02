Rodrigo Paganelli regressa aos ecrãs com nova novela da TVI. O ator português vai dar vida à personagem Hugo Reis, que é o membro mais novo da família de capatazes responsáveis pela Herdade da Lagoa.

Sendo o mais novo, caracteriza-se pela desenvoltura, pelo seu lado sindicalista e não percebe a fidelidade dos seus pais aos patrões que, a seu ver, são fascistas. Apaixonado por mulheres e bastante preocupado em tratar bem de todos os animais da Herdade, raramente sai deste seu espaço.

Apesar de se tratar de um papel desafiante para Rodrigo Paganelli, pela personalidade da personagem e por todos os detalhes que acarreta, o seu desempenho já lhe tem valido rasgados elogios por parte dos seus pares.

O ator encontra-se “motivado e expectante para ver o resultado final” deste que, para si, “é um projeto com um elenco de luxo, com uma história bastante cativante e capaz de agarrar o espectador do início ao fim. Além disso, este projeto terá imagens absolutamente incríveis do nosso país, vale mesmo a pena acompanhar.”

“Quer o Destino” é a história de amor e de vingança de uma mulher que, já adulta, regressa ao local onde foi violada e onde virá a ser surpreendida com a sua capacidade de superação.

Emitida pela TVI, estreia brevemente e o elenco conta ainda com Sara Barradas, Pedro Teixeira, Isaac Alfaiate, Filipe Vargas, Pedro Sousa, Maria José Pascoal, Ana Bustorff, Marina Mota, Luís Esparteiro, entre outros.