Rodrigo Pratas orgulhoso do trabalho em Londres

O jornalista Rodrigo Pratas, da SIC e SIC Notícias, mostrou-se orgulhoso pelo trabalho desenvolvido em Londres a propósito da morte da rainha Isabel II.

“Ao longo de 11 dias, Londres foi o centro de uma retrospetiva de 70 anos de transformações e de exemplos de uma mulher que, à sua maneira, com as suas imperfeições, abdicando de muito na sua vida privada, procurou fazer o melhor que soube e que pôde, numa posição de enorme responsabilidade”, começou por escrever o jornalista no perfil de Instagram.

“Encarnando um enorme espírito de missão que deve ser um exemplo para todos nós. Na dedicação, no empenho, na busca pelo melhor de si e do seu povo”, acrescentou.

“Para mim, foi um enorme privilégio estar mais próximo deste histórico período, fazendo chegar a Portugal um pouco do muito que testemunhei”, concluiu Rodrigo Pratas.