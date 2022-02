Rogério Samora com estado de saúde “muito grave” e “muito complexo”

Rogério Samora está nos cuidados intensivos, em coma induzido e fonte hospitalar revelou que o estado de saúde do ator é “muito grave” e “muito complexo”

A gravidade do estado de saúde mantém-se inalterada. O ator, de 62 anos, continua internado no Hospital Amadora-Sintra com “prognóstico reservado, em coma, ventilado e ligado ao suporte básico de vida”.

“A situação é grave, muito grave, é muito complexa, mas mantém-se estacionária”, explicou fonte à TV 7 Dias.

Rogério Samora ter-se-á submetido a “um conjunto de exames cardíacos” que revelaram que teve uma paragem cardiorrespiratória, designada de síndrome de morte súbita”.

“A questão é perceber a extensão dos danosa. Aparentemente, esteve 15 minutos sem função cardíaca, sem receber oxigénio. Há um conjunto de reações pós-reanimação violentíssimas a nível fisiológico, que implicam uma série de medicamentos para a estabilização do equilíbrio do corpo humano, seja a nível convulsivo, a nível de sedação, para prevenir arritmias. […] É muito cedo para se avançar com prognósticos”, explicou a mesma fonte.