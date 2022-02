Rogério Samora faz 62 anos em internamento e colegas e família assinalam a data

Rogério Samora faz 62 anos, esta quinta-feira, 28 de outubro, e os colegas e família assinalaram a data.

O ator, que continua internado numa unidade de saúde da Segurança Social, celebra mais um ano de vida no dia em que completa 100 dias de internamento. António Sala foi um dos colegas do intérprete que recorreu às redes sociais para parabenizar o ator.

“Neste 28 de outubro passa mais um aniversário natalício do Rogério Samora. Querido Amigo, perante tantos silêncios estranhos, de quem devia mostrar e dizer bem alto, quem és e o que representas como profissional e pessoa, aqui estou eu de forma singela mas sentida, a expressar e a celebrar este dia importante”, começou por escrever.

“62 anos que mereciam ser comemorados de outra forma. Mas, a vida é o que é e como é. Deus esteja contigo e que nos possamos voltar a abraçar. É o meu desejo e o de muita e muita gente que te quer bem. Temos saudades tuas!” rematou.

Também o ator Miguel Monteiro assinalou a data nas redes sociais. “Um brinde a ti, meu Roger, neste dia do teu aniversário”, escreveu.

A família do artista também fez questão de assinalar o momento nas redes sociais. “Dia 99. Amanhã o Rogério completa 62 anos (28OUT1959) e, por coincidência, é o dia 100. Para comemorar vamos todos (Família, Amigos, Colegas e Fãs) às 21h00 fazer um brinde à saúde do Rogério para criar uma ‘corrente’ de energia positiva e dar-lhe força. Um dia de cada vez! Acorda ‘miúdo’ que nós estamos à tua espera”, escreveu o primo do ator, Carlos Samora.

Recorde-se que Rogério Samora está internado desde julho deste ano devido a duas paragens cardiorrespiratórias durante as gravações da novela “Amor, Amor”.