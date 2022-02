Rogério Samora internado com “quadro muito preocupante”

A gravidade do estado de saúde mantém-se inalterada. O ator de 62 anos está nos cuidados intensivos, em coma induzido e fonte hospitalar revela que quadro clínico de Rogério samora “é muito preocupante”.

Rogério Samora permanece internado no Hospital Fernando Fonseca e, oito dias depois da paragem cardiorrespiratória que sofreu, a situação clínica do ator continua muito complexa. O ator de 62 anos está em coma induzido e com suporte de vida, naquilo que configura, segundo fonte hospitalar à revista TV Mais “um quadro [clínico] muito preocupante”.

O ator foi internado de urgência a 20 de julho, depois de uma paragem cardiorrespiratória que sofreu durante as gravações da novela da SIC, “Amor Amor”. Inicialmente terá sido socorrido pelos atores Ricardo Pereira e Luísa Cruz, tendo recebido manobras de reanimação e massagem cardíaca ainca no estúdio. O INEM chegou rapidamente, prosseguindo com manobras de reanimação. O ator terá sido submetido a todo este processo durante 15 minutos, sabendo-se, porém, como explicou o Jornal de Notícias, que os primeiros quatro minutos logo a seuir ao episódio são cruciais para evitar danos cerebrais de grande extensão.

Agora, à referida revista, fonte hospitalar conta que a 22 julho, na sequência dos exames neurológicos a que foi sujeito e para identificar danos cerebrais a que foi sujeito, “a avaliação feita às lesões neurológicas provocadas pela paragem revelam um cenário muito, muito complicado… O paciente teve vários minutos a ser reanimado e essa situação dificilmente vai ditar um desfecho feliz”.

Deste lado, as mensagens de apoio têm-se multiplicado, com colegas de elenco, atores e rostos nacionais a deixarem missivas de coragem. Do diretor Geral de Entretenimento e de Programas Daniel Oliveira, passando pela antiga companheira de Samora, Mafalda Rodiles, também Bárbara Guimarães, Bárbara Norton de Matos, e entre tantos, Ricardo Raposo, filho de José Raposo e Maria João Abreu deixam uma mensagem de esperança.