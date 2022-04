Rogério Samora já teve alta e está nos Cuidados Continuados da Segurança Social

Há dois meses internado, Rogério Samora abandonou a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Amadora-Sintra e está agora numa unidade da Segurança Social.

Novidades no estado de saúde de Rogério Samora: depois de dois meses de internamento, o ator abandonou, finalmente, a Unidade de Cuidados Intensivos e teve alta do Hospital Amadora-Sintra.

“O estado de saúde do Rogério continua estável e com prognóstico reservado, mas a equipa médica achou por bem deixar de o ter na UCI Cardio e foi transferido para os Cuidados Continuados”, informou o primo Carlos Samora nas redes sociais.

Segundo informação de uma fonte oficial hospitalar à N-TV, o artista “teve alta por volta das 11.00 da manhã desta terça-feira e já está numa unidade de Cuidados Continuados da Segurança Social”.

Recorde-se que o intérprete sofreu duas paragens cardiorrespiratórias no passado dia 20 de julho.

Carlos Samora deixou ainda um agradecimento a todos os profissionais que cuidaram do artista que pode ser visto todas as noites na SIC, na novela “Amor, Amor”, no papel do músico “Cajó”.

“Quero deixar aqui expresso o nosso agradecimento a todo o staff da UCI Cardio do HFF pelo tratamento que deram ao Rogério durante os últimos 69 dias, aos médicos(as), aos enfermeiros(as), às auxiliares e à equipa do secretariado. Um grande bem haja e muito obrigado”.