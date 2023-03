Ronaldo conhece menino sírio e envia ajuda para as regiões afetadas pelo sismo

Cristiano Ronaldo encontrou-se e abraçou um menino sírio e, neste domingo, ficou a saber-se que o “internacional” português enviou um avião com ajuda para as regiões afetadas pelo sismo na Turquia e na Síria.

Um encontro que está a emocionar o mundo. O jogador do Al-Nassr e “capitão” da Seleção Nacional Cristiano Ronaldo encontrou-se com um menino sírio, Rabea Shaeen, que tinha o sonho de o conhecer. O menor, de dez anos, foi retirado dos escombros do sismo que atingiu a Síria e a Turquia.

Entretanto, e preocupado com o drama vivido em muitas regiões dos dois países, depois do forte sismo que causou milhares de mortos, Cristiano Ronaldo enviou um avião com alimentação, tendas e medicamentos, noticia o jornal britânico “Daily Mail”.