Depois de ter substituído duas garrafas de Coca-Cola por uma de água numa conferência de Imprensa, a gigante mundial de bebidas reagiu nesta quarta-feira ao gesto de Cristiano Ronaldo, que terá causado um prejuízo de milhões.

Foi na véspera da vitória de Portugal sobre a Hungria, por 3-0, durante a conferência de Imprensa de antecipação ao jogo que, ao lado do selecionador nacional Fernando Santos, Cristiano Ronaldo retirou duas garrafas de Coca-Cola da mesa e substituiu-as por uma de água, exclamando: “Água! Coca-Cola…”

O que começou por ser um vídeo curioso, rapidamente se propagou pelas redes sociais, com o gigante mundial de bebidas a ver-se obrigado a reagir e, segundo a Imprensa inglesa, a ter um prejuízo calculado em quatro mil milhões de euros, por as garrafas terem desaparecido da zona dos patrocinadores e, consequentemente, dos ecrãs de televisão de milhões de pessoas que acompanham o Euro 2020.

“Toda a gente tem direito às suas preferências sobre bebidas. Oferecemos aos atletas água, assim como Coca-Cola e Coca-Cola Zero”, referiu um representante da marca ao jornal “Daily Mail”.

Esta não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo gera polémica com bebidas gaseificadas: em 2013, a divisão sueca da Pepsi fez um anúncio com o CR7 a ser atropelado pela marca do refrigerante e, mais recentemente, numa sessão de tribunal, onde esteve em “guerra” com o Fisco espanhol, o “internacional” preferiu água e não uma bebida com gás durante as horas em que respondia aos juízes.

Mas a atitude de Cristiano Ronaldo não foi única: Pogba, médio da França, também em conferência de Imprensa, retirou uma garrafa da cerveja Heineken junto dos microfones.