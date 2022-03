Avó de Letícia revela o que faria no ‘BB’ se a tivessem deixado entrar

A avó de Letícia, concorrente do “Big Brother” esteve no “Dois às 10”, da TVI e revelou que gostava de entrar no “reality show”, formato do qual é fã. “Não fiquei triste por não ter entrado, mas se fosse lá para dentro também gostava e fazia dançar aquela gente toda”, afirmou Rosa Maria.

A octogenária surpreendeu tudo e todos quando fingiu a sua entrada na casa do “Big Brother”, no entanto, a verdadeira concorrente era Letícia, a sua neta.

Rosa Maria, esteve no matutino da TVI e revelou que o se pode esperar da sua neta é que vai chegar ao fim e ganhar, referiu ainda que foi uma das grandes impulsionadoras da inscrição da neta no programa.

A avó da Letícia afirmou ainda que a neta é “muito mexida” algo que pode abanar a casa. Rosa confessou ainda que a concorrente namora há quase três anos e por isso não se irá envolver com ninguém dentro da casa.