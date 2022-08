Rosinha recorda a morte do pai: “Estava literalmente a apodrecer em vida”

Rosinha recordou, este sábado, 6 de agosto, a morte do pai. A cantora não aguentou a emoção ao lembrar o progenitor.

A cantora sentou-se à conversa com Daniel Oliveira no programa “Alta Definição”, da SIC. Durante a conversa emotiva, a intérprete abordou a morte do pai, referindo que continua a falar muito com ele.

“Sabemos que todos temos de partir, ninguém é eterno aqui. Mas seja qual for a situação, acredito que ninguém está preparado para ver o outro ir embora. Sei que não está cá, mas falo imenso com o meu pai, quando estou feliz e infeliz. Ele continua comigo. As coisas continuam se nós a alimentarmos, se quisermos que elas continuem connosco”, disse.

A cantora lembrou chamada da irmã: “Acabaram de ligar do hospital […] não disse mais nada, também não lhe perguntei mais nada. […] Eu não podia fazer mais, tinha feito tudo o que tinha conseguido com o meu pai”.

“Vou dizer uma coisa que pode chocar alguém. Na minha perspetiva, uma coisa boa que poderá ter acontecido ao meu pai foi ter partido. É um bocadinho estranho de se dizer. Mas é verdade. O meu pai estava literalmente a apodrecer em vida. Da cintura para baixo o meu pai tinha buracos”, lembrou.

“O facto de ele partir fisicamente ele descansou porque já não sentia a dor”, acrescentou, em lágrimas.