RTP África com passagem de ano em seis países: “O direto é a força da TV”

A RTP África terá esta noite uma emissão especial para celebrar o novo ano, com participação de seis países. O diretor do canal lembra “a força do direto”.

“Estamos Juntos” é o nome desta operação de televisão que junta Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau, Portugal e Cabo Verde numa emissão que a RTP promete ser “histórica rumo a 2021”.

Pela primeira vez na história da televisão em língua portuguesa, as televisões nacionais de seis países juntam-se numa emissão televisiva para celebrar a chegada de um novo ano.

José Arantes, diretor da RTP África, explica aquilo que os telespetadores vão poder ver, a partir das 21.00 H. “Vamos ter a força do direto”, começa por destacar, em entrevista à N-TV. “É a primeira vez que vamos ter uma emissão desta com os seis países lusófonos. Vamos ter, ainda, mensagens dos governantes, que se esperam que sejam de esperança”, acrescenta José Arantes.

“Temos uma excelente parceria com as televisões africanas e, para celebrá-la, não podia haver maior festa que a passagem de ano, ainda por cima com as pessoas em casa”, afirma José Arantes que, por esse motivo, espera “uma das maiores audiências de sempre da RTP”.

Ao longo de quatro horas e meia a RTP África celebra a chegada de 2021 numa viagem em direto pelo mundo lusófono, numa emissão conduzida por David Dias. Um momento especial com vários convidados, mensagens de Ano Novo de personalidades e figuras relevantes dos países envolvidos, muita música, com destaque para a presença de uma banda ao vivo e nomes como Paulo Flores, Tito Paris, Manecas Costa em Portugal, Yola Semedo e Mago de Sousa, em Angola, Banda Kakana em Moçambique e Ferro Gaita, em Cabo Verde.