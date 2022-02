RTP antecipa-se à SIC e faz experiência social com crianças e idosos

View this post on Instagram

Venho dar-vos uma notícia boa: dia 23 de dezembro, segunda feira, às 21h, estreia na RTP um programa pioneiro em Portugal que me ensinou tanto e para o qual tenho um sonho: que salte do écran para a rua, em todo o país. Que a solidão e o isolamento dos nossos queridos mais velhos diminua! “As idades da inocência “ é um programa que prova como é possível, com vontade e criatividade, juntar duas gerações tão distantes ( idosos dos 74 aos 90 anos) e crianças ( de 4 e 5 anos) durante 5 semanas, com actividades diversas, e conseguirmos obter um impacto enorme na saúde e bem estar dos nossos mais velhos. A avaliação física e cognitiva é feita antes do projecto dar início e as conclusões são muito claras: índices de depressão, tristeza, sentimento de inutilidade. Passadas essas semanas, a avaliação repete-se e os dados são indiscutivelmente positivos! Obrigada à excelente equipa de técnicos: Márcia, Claudia, @diogobatalhagerontologo .Foi incrivelmente simples e emocionante: tanto carinho, tanta partilha, tanto sentido. Sem truques, sem exploração barata das emoções. Notícia de última hora: a unidade de saúde onde gravámos, a ASFE, decidiu manter o projecto para além do final da série de 5 episódios! Para além da tv. Tal como aconteceu em Inglaterra ( autora do formato) em que esta ideia passou ser uma medida política.Tão bom! Mais um passo ganho no meu percurso profissional com impacto benéfico na vida das pessoas! Obrigada @rtp! No ar dias 23, 26, 27, 30 de Dezembro e 1 de Janeiro. Agendem! Vale a pena!!! #meunovoprograma #asidadesdainocencia #combaterasolidao #gostotantodoquefaço @fremantlept @boss