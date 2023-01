RTP anuncia mentores para a nova edição do “The Voice Kids”

A RTP anunciou os quatro mentores que vão ocupar as cadeiras na nova edição do concurso “The Voice Kids”. As inscrições já estão abertas.

Aurea é a nova mentora que se vai juntar a Bárbara Tinoco, Fernando Daniel e Carlão, tal como foi revelado nas redes sociais. Os últimos três artistas já participaram na temporada anterior.

“Estão revelados os quatro mentores que farão parte da nova edição do ‘The Voice Kids’”, pode ler-se na publicação.

A intérprete vai ocupar o lugar deixado vago por Carolina Deslandes, que se encontra como mentora na versão para adultos do programa conduzido por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim.

Esta não é a primeira vez que Aurea se torna mentora neste tipo de concurso. A cantora esteve como mentora do “The Voice Portugal” desde a terceira edição até à nona temporada.

O primeiro lugar da edição do ano passado do “The Voice Kids”, emitida pela RTP1, foi conquistado por Maria Gil. Lembre-se que a jovem concorrente fez parte da equipa de Fernando Daniel.