RTP anuncia “pausa” no programa de João Paulo Rodrigues

RTP anunciou, esta sexta-feira, 14 de maio, que o programa “Não Te Esqueças da Letra”, conduzido por João Paulo Rodrigues, vai fazer “uma pausa”.

A estação pública de televisão revelou, no perfil de Instagram, que o concurso dos sábados à noite fica suspenso e só regressa à antena a 29 de maio. Até à data, o público pode acompanhar os melhores momentos da emissão passada.

“Vamos ter uma pausa nos duelos musicais de sábado à noite! O ‘Não Te Esqueças da Letra’ regressa ao seu ecrã no dia 29 de maio. Enquanto isso, pode rever os melhores momentos do programa passado”, pode ler-se na publicação.

O programa “Não Te Esqueças da Letra” estreou-se na RTP1 a 13 de março. Este é o primeiro formato em que João Paulo Rodrigues se encontra como apresentador a solo. “Não há pressão acrescida, porque tenho uma banda espetacular, estou ali com concorrentes e já estou a jogar com eles”, disse, em declarações à N-TV.

Lembre-se que os espetáculos ao vivo do humorista com a dupla “Quim Roscas e Zeca Estacionâncio”, com Pedro Alves, foram adiados na Mealhada porque João Paulo Rodrigues esteve em contacto com uma pessoa infetada com covid-19.

Depois de o Jornal de Notícias ter apurado que o apresentador estava a cumprir isolamento profilático, o comediante partilhou, no perfil de Instagram, a situação: “Duas semanas fechado em casa. Duas semanas sem voar… Estou aqui, estou a dar em doido! Estou a precisar do meu ansiolítico de duas asas!”