RTP aposta em duas novas contratações para a reportagem

A RTP tem duas novas contratações para a reportagem: Soraia Moreira, vencedora do “Big Brother 2020”, vai para o canal África e Lara Lopes é o novo rosto da “Praça da Alegria”, no canal um.

A vencedora do “BB 2020”, da TVI, anunciou, no perfil de Instagram, que vai ser a nova repórter do programa “Bem-vindos”, da RTP África, para o ano. A jornalista mostrou-se “entusiasmada”.

“A nova repórter do ‘Bem-vindos’. Para o ano, irão assistir a reportagens que irei fazer para o programa!” contou a comunicadora. “Estou super-entusiasmada por fazer parte deste projeto”, admitiu.

Inês Abrantes, Marta Neves, Pedro Crispim, Patrícia Candoso e Andreia Filipe são várias das caras conhecidas que deram os parabéns no “post” a Soraia Moreira pelo novo desafio profissional.

Também Lara Lopes se junta à estação pública. A boa-nova foi revelada pela jovem jornalista no perfil de Instagram.

A comunicadora colocou na bio do perfil da rede social que é a nova repórter e apresentadora do programa “Praça da Alegria”, da RTP, conduzido pela dupla Jorge Gabriel e Sónia Araújo.