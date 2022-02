RTP apresenta a edição deste ano das “7 Maravilhas de Portugal”

A RTP1 apresenta amanhã a edição de 2021 das “7 Maravilhas de Portugal”. Catarina Furtado e José Carlos Malato voltam a ser os apresentadores.

As “7 Maravilhas de Portugal” estão de volta e a RTP1 apresenta esta quarta-feira de manhã a edição de 2021. O evento terá lugar na Escola de Turismo e Hotelaria de Lisboa, com a presença de Luís Segadães, presidente das “7 Maravilhas”, José Fragoso, diretor de Programas da RTP, Catarina Furtado e José Carlos Malato, embaixadores das “7 Maravilhas” e Ana Moreira, das Escolas de Hotelaria do Turismo de Portugal.

Em setembro do ano passado ficaram a saber-se as “7 Maravilhas da Cultura Popular”.