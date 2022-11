RTP apresenta operação para o Mundial de Futebol

A RTP apresentou nesta terça-feira à tarde a vasta operação de cobertura para o Mundial de 2022 no Catar.

Diariamente, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, a RTP1 e a RTP3 vão fazer a cobertura do Campeonato do Mundo de Futebol 2022. Manuel Fernandes Silva (coordenação na operação RTP Televisão no Catar), João Miguel Nunes, João Domingos, e os repórteres de imagem Pedro Pena, David Freitas e Nuno Fernandes pretendem trazer uma cobertura pormenorizada do Mundial de Futebol.

Na RTP1 poderá acompanhar, em direto, a transmissão de 22 jogos, incluindo o jogo de abertura, o Portugal x Uruguai (Fase de Grupos), dois jogos dos oitavos de final, um jogo dos quartos de final, uma meia-final e a final.

A estação pública apresenta, ainda, um variado lote de comentadores, onde se incluem antigos “internacionais” portugueses como Carlos Manuel, João Alves ou Jorge Andrade e ainda as atletas do Benfica e Sporting Ana Seiça e Brenda Pérez.

Ao nível da programação na RTP1, o destaque vai para “RTP Catar 2022 – Noites do Mundial”, diariamente, ao final da noite, com Alexandre Santos.

Já na RTP3 os telespetadores vão poder assistir a “RTP CATAR 2022” no fim dos jogos das 10h, das 13h, das 16h e das 19h, nos primeiros nove dias de competição. E a partir de dia 29 de novembro até ao final da competição, a emissão será no final dos jogos das 15h e das 19h. Um espaço de informação com apresentação de Clara Osório e Carlos Manuel Albuquerque.