RTP brinda ao Natal e ao Ano Novo com programas especiais

A estação pública adaptou a programação à época natalícia e os formatos vão ser especiais, quer em direto, quer gravados.

A RTP apresentou esta quarta-feira os programas que vai exibir entre o Natal e o final do ano. Tratam-se de vários produtos diversificados, entre formatos ao vivo e gravações, com a novidade de todos eles estarem adaptados à quadra festiva.

“Fizemos uma adaptação à grelha para as festas. Os nossos artistas vão estar a trabalhar nos próximos dias. Temos para a família entretenimento, ficção nacional e muita música, nos especiais de Natal e Ano Novo”, revela à N-TV o diretor de Programas, José Fragoso.

Além de “As Idades da Inocência”, com Catarina Furtado, a estação pública aposta em “O Preço Certo Especial”, com Fernando Mendes a receber o presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, Toni ou Paulo Futre, além de outras caras da estação. Para ver dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1 de janeiro, sempre às 19.00H.

O “Joker”, com Vasco Palmeirim, também vai trazer muitas caras da casa a concurso no dia 31 de dezembro, às 21.00 H, assim com o “The Voice”, que vai ser exibido no dia de Natal, às 21.15. Nesse mesmo dia vai haver “Circo de Natal”, com os apresentadores da RTP a colaborarem com Victor Hugo Cardinalli e a fazerem vários malabarismos.

Filomena Cautela, que já tem novidades para 2020, vai estar à frente de “O Jogo de Todos os Jogos Especial”, no dia 28 às 22.00 H

E chegamos ao fim de ano. José Carlos Malato e Joana Teles vão ser os apresentadores de serviço e começam o último dia de dezembro em Sesimbra, para seguirem para o Terreiro do Paço, em Lisboa, onde a partir das 23.00 H vão estar em direto. Estão prometidas ligações ao Funchal, São Miguel, Porto e Chaves.

José Fragoso referiu, ainda, a aposta na transmissão de filmes. Assim, “O Leão da Estrela” vai para o ar no dia 22 de dezembro (15.00 H), “Refrigerantes e Canções de Amor” podem ser vistos no dia seguinte, às 23.00 H; segue-se, a 29, “A Canção de Lisboa” (15.00 H).

Entre o fim de ano e o início de 2020 a RTP transmite, ainda, muitos concertos: Mafalda Veiga (26 dezembro, 00.00 H), Gisela João (28 de dezembro, 00.00 H), Concerto de Ano Novo de Viena (1 de janeiro, 10.30 H), André Rieu – “Christmas in London” (1 de janeiro, 16.45 H) ou, a “cereja no topo do bolo”, Carlos do Carmo – 80 anos (2 de janeiro, 22.00 H).

