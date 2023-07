RTP com a “maior cobertura de sempre” para a Jornada Mundial da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude tem início já na próxima terça-feira, dia 1 de agosto, e a RTP prepara-se para aquilo que será “a maior cobertura de sempre”.

Dia 1 de agosto, a próxima terça-feira, marca o início do maior evento do mundo católico para a juventude, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). As televisões portuguesas preparam-se para uma grande operação de cobertura informativa.

Desde a televisão, à rádio e ao digital, para a RTP, “a cobertura informativa da Jornada Mundial de Juventude em Portugal, com a visita do Papa Francisco, é uma das maiores operações informativas de sempre levadas a cabo pela Direção de Informação”, segundo um comunicado.

Nestes dias, todos os profissionais da Informação em Lisboa, do Porto, Coimbra e correspondentes no estrangeiro, comentadores e especialistas estarão envolvidos na transmissão.

Já a partir de segunda-feira, o dia anterior ao início da JMJ, os principais blocos informativos – “Telejornal”, “Jornal da Tarde” e “Jornal 2” – serão emitidos em direto a partir do Parque Eduardo VII e Parque Tejo.

“Nos dias 2, 3 e 4 seguimos a visita do Papa a Lisboa com uma emissão especial em direto do Parque Eduardo VII, a partir das 9h. No fim de semana, dia 5, a deslocação do Papa a Fátima motiva uma emissão especial e haverá também acompanhamento em direto da atualidade a partir das 19h, com transmissão da Vigília”, lê-se.

No domingo, a emissão inicia-se às 7 horas e estende-se até às 13 horas, sendo retomada no início da tarde para acompanhar os momentos finais da Jornada Mundial da Juventude.