RTP com muitos programas especiais no Natal e Passagem de Ano transmitida do Funchal

À semelhança da SIC e da TVI, a RTP também tem muitos formatos especiais programados para as semanas de Natal e Ano Novo.

A RTP1 promete, mais do que nunca, fazer companhia aos portugueses durante as festas e, por isso, preparou uma programação especial de Natal e Ano Novo.

Assim de 24 a 26 de dezembro, 30 e 31 e 1 de janeiro, às 19.00 H, Fernando Mendes apresenta “O Preço Certo” cheio de novidades e com a participação de profissões Solidárias, instituições de Solidariedade, cuidadores Solidários, empresas Solidárias e os atores das séries “Patrulha da Noite” e “Crónica dos Bons Malandros”.

O “Joker”, de Vasco Palmeirim, terá uma vertente solidária e a participação de muitos famosos: Carolina Deslandes e Diogo Piçarra (dia 28), Rita Marrafa de Carvalho e Hugo Gilberto (dia 29), José Avillez e Henrique Sá Pessoa (dia 30), Vanessa Oliveira e Herman José (dia 31) e Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues (dia 1 de janeiro).

Na véspera de Natal a RTP1 transmite um programa muito especial. Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato vão fazer-lhe companhia durante a manhã e a tarde de 24 de dezembro. “Na Festa de Natal vamos celebrar a magia que tanto caracteriza esta época e mostrar-lhe as mais belas tradições de Natal em Portugal. Por ser uma época de alegria

e celebração, a música também irá marcar presença”, assegura o primeiro canal. Às 21.15 H a RTP exibe o circo.

No dia 25, às 21.15 H, as equipas dos mentores do “The Voice Portugal” vão juntar-se para cantar grandes clássicos da época natalícia. Aurea, Marisa, Zambujo e Diogo Piçarra dão as boas-vindas, “numa atuação exclusiva, a uma noite de surpresas, de emoções fortes e de concretização de muitos sonhos para concorrentes, mentores e apresentadores”, promete a estação.

Nesta noite, o palco onde tudo pode acontecer vai ainda dar voz a convidados muito especiais, são eles Ana Moura, Syro, Virgul, BMRNG e Cláudia Pascoal.

No dia 31 dezembro, pelas 22.00 H “A Patrulha da Noite” vai novamente voltar às ruas

para vigiar uma das noites com mais ocorrências do ano e às 10.00/15.00 e 23.15 H a RTP diz adeus ao ano velho e brinda a 2021 com José Carlos Malato e Vanessa Oliveira em direto do Funchal, na Madeira.

“Ao longo do dia estaremos ligados a todo o país com a nossa equipa de repórteres. Ao final da noite vamos poder assistir ao prestigiado fogo de artifício”, conclui a RTP, em comunicado.