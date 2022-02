RTP dedica programação especial ao artista Zeca Afonso

A RTP1 dedica o serão de segunda-feira a Zeca Afonso com uma programação especial onde recorda uma das maiores figuras portuguesas do século XX.

No dia em que passam 92 anos sobre a data do seu nascimento e no ano que assinala o meio século de vida de “Cantigas do Maio”, um dos discos mais marcantes da sua obra, a RTP vai lembrar “o legado de canções de Zeca Afonso num espetáculo único e exclusivo” com direção artística de Agir, a partir das 22.00 H, no Teatro Capitólio.

O concerto “Cantinho do Zeca” vai juntar em palco vários artistas para celebrar Zeca Afonso, dando vida a “um dos discos mais marcantes da sua obra”. Entre os convidados estão Carolina Deslandes, Lura, Marisa Liz, Tatanka, Joana Alegre, Cláudia Pascoal, Irma e Sara Correia.

Agir explica que “ter um papel ativo nesta celebração é reconhecer que o Zeca foi um dos maiores impulsionadores da música tradicional portuguesa e que sem ele, muitos dos artistas de hoje em dia não existiriam”.

Esta noite especial arranca com a exibição do documentário “José Afonso: Traz Outro Amigo Também”, no qual se pode ver “entrevistas gravadas em vários momentos e lugares, atuações ao vivo, reportagens e participações em programas de televisão”.

Trata-se de um trabalho da autoria de Nuno Galopim e Miguel Pimenta com recurso ao arquivo da RTP que poderá seguir a partir das 21.00 H.