RTP desafia miúdos no “Joker Teens”

A partir desta terça-feira, o “Joker” terá um novo desafio para concorrentes entre os 13 e os 17 anos. Para ver dias 7,8,9 e 13 de abril, pelas 21.30 H, na RTP1.

A estação pública desafia os adolescentes a colocar à prova os seus conhecimentos. Com Vasco Palmeirim ao comando, nesta versão haverá um único concorrente, sem adversários, que usa todos os trunfos para ganhar um prémio máximo de 5000 pontos, convertidos posteriormente num prémio.

As regras no “Joker Teens”, para ser jogado entre os 13 e os 17 anos -, mantêm-se iguais: 12 questões e sete jokers de ajuda. Os jovens concorrentes terão ainda à disposição ajudas extra. É aqui que participa um familiar ou amigo do concorrente que o irá ajudar na resposta a uma pergunta e a conquistar mais jokers para o jogo.

A RTP exibe este novo formato nos dias 7,8, 9 e 13 de abril, pelas 21.30 H.