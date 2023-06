RTP é a televisão oficial do festival NOS Alive

A RTP é a estação televisiva oficial do NOS Alive, festival que decorre nos próximos dias 6, 7 e 8 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa.

O festival, que tem cabeças de cartaz como Red Hot Chili Peppers, Artic Monkeys e Sam Smith, é considerado um dos maiores da Europa.

Para todos os amantes da música na televisão, a RTP irá ter transmissões especiais com o objetivo de aproximar os festivaleiros dos artistas nacionais e internacionais e reforçar a estação “enquanto operador dos grandes eventos”, lê-se em comunicado.

“Durante os três dias do festival trazemos o ambiente que se vive no recinto, os concertos, as curiosidades de ‘backstage’, damos a conhecer melhor os artistas que sobem ao palco do NOS Alive e muito mais”, avançou a estação.

Dos dezenas de artistas que sobem ao palco, a RTP já tem assegurada a transmissão dos seguintes concertos: The Driver Era, Rüfüs du Sol, Sylvan Esso e Club Makumba.