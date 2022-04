RTP e RTVE iniciam coprodução de “Crimes Submersos”

“Crimes Submersos”, a nova série da RTP em coprodução com a RTVE e as produtoras Atlantia Media e Coral Europa, iniciou as suas gravações.

A rodagem está a decorrer na Comunidade de Madrid e segue para Cáceres no final de julho. Lisboa e algumas localidades perto da capital, bem como Leiria, serão os cenários no mês de agosto, regressando depois a Madrid onde terminará a rodagem no final de setembro.

“Crimes Submersos” conta com a participação de atores espanhóis e portugueses. Protagonizada por Elena Rivera, Marco D´Almeida, Guilherme Filipe, Miryam Gallego e Rodolfo Sancho, do elenco fazem também parte Soraia Chaves, Margarida Marinho, Paula Lobo Antunes, Rita Loureiro e os atores espanhóis Miguel Ángel Muñoz, Juan Gea, Fernando Andina, Nacho Nugo e Fanny Gautier.

Um projeto com realização de Joaquín Llamas e Oriol Ferrer, argumento de Arturo Ruiz e Daniel Corpas e consultoria/adaptação para Portugal de Sara Rodi. A música da série é da autoria do português José de Castro.

Tendo como pano de fundo uma paisagem destruída pela seca, a série acompanha a investigação de um crime que permaneceu oculto durante anos numa trama onde diferentes personagens se cruzam com consequências imprevisíveis.