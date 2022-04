RTP estreia “A Batalha dos Jurados” no dia 14 de junho

“A Batalha dos Jurados” é o novo programa das noites de domingo da RTP1. No formato, a estação pública quer reunir os melhores talentos de Portugal. Para ver a partir do dia 14 de junho, às 21.30 H.

Sílvia Alberto é a anfitriã, mas não estará sozinha. Cuca Roseta, Manuel Moura dos Santos, Sofia Escobar e Pedro Tochas estão de volta e prontos para se enfrentarem em “A Batalha dos Jurados”, que dá sequência ao “Got Talent Portugal”.

Cada jurado irá formar a sua equipa, constituída por sete semifinalistas de séries anteriores do programa “Got Talent Portugal”, mas onde a estratégia e o segredo são fundamentais.

Aqui vão reunir aqueles que na sua opinião mais se destacaram, mais impressionaram com a sua performance, mas todos os jurados irão ter um convidado especial, ou seja uma atuação “mistério”, que nunca tenha participado num programa de televisão em competição. Cantores, dançarinos, músicos, acrobatas, comediantes, os jurados podem escolher todos os tipos de talento para fazer parte da sua equipa.

Ao longo de sete semanas as equipas dos jurados enfrentam-se em duelos. “A Batalha dos Jurados” termina com uma grande final, onde os duelos são sorteados aleatoriamente, podendo o jurado ter de assistir ao confronto entre duas atuações da sua equipa. Os vencedores de cada duelo enfrentam-se depois no confronto final e um é declarado o grande vencedor.

O vencedor ganha um prémio monetário no valor de 10 mil euros.