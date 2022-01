RTP estreia filme “Variações” no primeiro dia do ano

“Variações” estreia esta sexta-feira, dia 1 de janeiro, às 22.00 H, na RTP1. Filme foi um sucesso de bilheteira no nosso país.

Com realização e argumento de João Maia, que conta com Sérgio Praia no papel de António Variações, o filme homónimo faz um retrato de António Ribeiro, barbeiro e figura da “movida” lisboeta no final dos anos 70, perseguindo o seu sonho de se tornar cantor e compositor, apesar de não saber uma nota de música.

O filme foca o processo de transformação de António Ribeiro no artista excêntrico e popular: António Variações. Uma careira fulgurante interrompida pela sua morte em 1984.

A inspiração para todos aqueles que desejam transformar as suas vidas e tornar os seus sonhos em realidade é o mote deste grande sucesso de bilheteira que chega agora à RTP1 no primeiro dia de 2021, às 22.00 H.

Do elenco fazem parte Victoria Guerra, Augusto Madeira, Teresa Madruga, Afonso Lagarto, Diogo Branco, Nuno Casanovas, Fernando Pires, Miguel Raposo, Eric da Silva, Madalena Brandão, Tomás Alves, Carlos Malvarez, Luís Moreira e Filipe Albuquerque. Integrou também este elenco o malogrado ator Filipe Duarte.