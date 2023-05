RTP explica cenário de Mimicat: “A atuação foi desenhada pela artista em colaboração com a restante equipa e com a equipa do canal”

Depois de muitos seguidores terem apontado o dedo ao cenário “despido” de Mimicat na semifinal do Festival da Eurovisão, a RTP esclareceu a sua atuação no processo.

O cenário muito simples de Mimicat durante a atuação na semifinal do Festival da Eurovisão, em Liverpool, Inglaterra, na passada terça-feira, levou alguns seguidores a questionarem o que se tinha passado, uma vez que, por exemplo, no ano passado, os The Black Mamba tiveram direito a um vídeowall gigantesco.

“Não quero ser negativo porque adoro a Mimicat, mas fiquei desiludido com tudo o que vi no clip de ensaio. Achei a roupa das bailarinas pior e até a coreografia, o sofá dava-lhe um toque especial! O cenário está muito pobre e o palco vazio. Vou aguardar e ver o que mudam”, escreveu um cibernauta na caixa de comentários de uma publicação da intérprete.

Agora, a RTP, em declarações à N-TV, informa qual é foi sua intervenção neste processo. “A atuação da Mimicat foi desenhada pela própria artista em colaboração com a restante equipa dela e da equipa RTP”, começa por referir a estação pública.

“Simplicidade, elegância e modernidade sempre foram as palavras-chave para a atuação”, adianta ainda o canal.

Quanto a Mimicat, que se apurou para a grande final de sábado na Arena de Liverpool com o tema “Ai Coração”, já tinha levantado a “ponta do véu” depois dos ensaios.

“Infelizmente tivemos que adaptar a nossa atuação toda, porque estava de uma maneira diferente, com um trabalho de LED diferente, mas percebemos que não ia acontecer a visão que nós tínhamos pensado, porque eles não estavam a conseguir concretizar”, começou por dizer num dos vídeos.

“Estamos a trabalhar para ter o melhor espetáculo possível, dentro do que nos é possível, que a única coisa que podemos fazer é dar diretrizes e pedir alterações, porque são os senhores da Eurovisão que tratam de tudo”, rematou.