RTP junta-se a iniciativa digital da União Europeia de Radiodifusão

A RTP juntou-se a uma iniciativa digital da UER destinada a divulgar notícias fidedignas provenientes de toda a Europa.

A União de Europeia de Radiodifusão (UER) divulgou uma iniciativa online, que permitirá aos serviços públicos de informação oferecer ao seu público conteúdos noticiosos, produzidos por homólogos de toda a Europa. Uma iniciativa à qual a RTP se juntou desde o início.

Esse conjunto de conteúdos multilingue proporcionará uma perspetiva pan-europeia sobre questões de interesse fundamental para os públicos nacionais, como a pandemia da covid-19, as alterações climáticas ou as migrações.

Ao abrigo desta nova iniciativa, as emissoras participantes contribuirão com conteúdos noticiosos para um Hub digital, onde esses serão automaticamente traduzidos em vários idiomas. Em seguida, os editores selecionarão as informações relevantes para os públicos e essas serão publicadas mediante uma caixa de recomendações apresentada nos seus sites respetivos.

Após uma fase piloto bem-sucedida no decurso da qual 14 emissoras partilharam mais de 120.000 artigos durante oito meses, o projeto beneficiou de um subsídio da UE, o que permitirá desenvolver plenamente as ferramentas técnicas e reforçar a colaboração editorial entre redações.

O lançamento da caixa de recomendações está previsto para julho de 2021. Esta será hospedada por serviços públicos de informação da Bélgica (RTBF), Finlândia (YLE), França (France Télévisions), Alemanha (BR-ARD), Irlanda (RTÉ), Itália (RAI), Portugal (RTP), Espanha (RTVE) e Suíça (SWI swissinfo.ch), bem como da emissora franco-alemã e europeia, ARTE.

Coletivamente, o serviço público de informação representa a maior redação da Europa, com 5.500 milhões de euros despendidos por ano e o recurso a mais de 40.000 jornalistas que disponibilizam conteúdos noticiosos, através de plataformas digitais.

Noel Curran, Diretor-Geral da UER, afirma: “As notícias e as informações baseadas em factos fidedignos são ainda mais importantes numa época em que a desinformação e o populismo ameaçam as democracias. É estimulante saber que vamos trabalhar com uma tecnologia de ponta para dar aos nossos públicos o acesso a esta experiência muito rica em conteúdos de alta qualidade, ultrapassando barreiras geográficas e linguísticas. Esta iniciativa irá revolucionar a partilha de notícias na Europa”.

A presidente da UER, Delphine Ernotte Cunci, salientou: “Graças a décadas de cooperação frutífera em matéria de partilha de informação, este é o momento perfeito para a UER construir uma nova e arrojada aliança baseada no excecional know-how resultante da nossa associação e na disponibilidade de novas ferramentas digitais empolgantes. O contexto atual de convergência de várias crises – sanitária, climática e social – demonstrou a necessidade crescente de informações fiáveis e baseadas em provas. Este projeto digital estratégico permitirá abrir uma janela pan-europeia para cada um dos nossos públicos nacionais, com base na nossa experiência comum e permitirá aumentar a responsabilização política e a verificação cruzada da informação transfronteiras”.