RTP Memória repetiu aula na telescola

Alerta foi dado por uma telespetadora depois de ver a mesma aula de Estudo do Meio. “Como fazer um submarino” foi exibido na quinta-feira passada e voltou a ser transmitido nesta manhã.

A RTP Memória repetiu, esta quinta-feira, uma aula de Estudo do Meio no âmbito do “Estudo em Casa”, a telescola, que começou há duas semanas com recordes de audiências que chegaram, inclusivamente, a ultrapassar o programa de Cristina Ferreira nas manhãs da SIC.

A denúncia foi feita ao Jornal de Notícias por uma mãe de Vila Nova de Gaia, depois de o filho de nove anos lhe ter chamado a atenção para o mesmo programa, destinado aos alunos dos 3,º e 4.º anos, no espaço de uma semana. O JN já confirmou a informação ao consultar os dois conteúdos.

“A RTP transmitiu, esta manhã, a chamada ‘aula 1’ da disciplina Estudo do Meio, a mesma da passada quinta-feira”, disse a mãe em causa. “Estou em teletrabalho e a dar apoio ao meu filho de nove anos. Foi ele quem me chamou a atenção para a experiência (com um submarino) que estava a ser repetida. É que esta quinta-feira devia ser dada uma aula sobre os oceanos”, explicou.

“A ‘aula 2’ de Estudo do Meio, que deveria ter sido transmitida hoje [quinta-feira], já está disponível, mas o vídeo não se consegue abrir”, apontou.

Cerca de duas horas depois, quando decorria a aula de Português de 5.º e 6.º anos, a RTP fez passar um rodapé informativo com a indicação: “Por motivos técnicos a aula do 3.º e 4.º anos de Estudo do Meio exibida hoje foi uma repetição. Pedimos desculpa pelo sucedido”.

RTP pede desculpa por “problema técnico”

A televisão pública lamentou, esta tarde, o “problema técnico” que esteve na origem da repetição de uma aula do “Estudo em Casa”, na RTP Memória.

Fonte da RTP disse ao JN que o canal “lamenta o problema técnico” e que “pede desculpas” – que já estão a passar em antena -, ao mesmo tempo que garante que já é possível aos telespetadores assistiram à aula certa na RTP Play ou descarregando a app da estação.