RTP Memória ultrapassa Cristina Ferreira e CMTV na Telescola. “Foi brutal”, diz diretor

Um dia histórico para a estação do Estado: com a transmissão do “Estudo em Casa” para milhares de alunos, a RTP Memória ultrapassou Cristina Ferreira e a CMTV nas audiências na estreia, esta segunda-feira.

Números, ainda que provisórios, nunca antes vistos: com 4,2 por cento de “share”, ou seja “mais de quatro vezes a audiência média do canal”, diz fonte oficial da estação à N-TV, a RTP Memória “ultrapassou a CMTV e foi o quarto canal mais visto ontem”.

A estação liderada por Gonçalo Madail ficou atrás de SIC, TVI e RTP nas audiências e recolheu a preferência dos jovens dos 4 aos 11 anos.

Em declarações à N-TV, Gonçalo Madail mostrou-se satisfeito. “É um resultado que nos deixa felizes, e aqui não há questões de competitividade, o que interessa é chegar aos alunos e aos pais.”

Quanto à agregação do publico dos 4 aos 11 anos o responsável da RTP Memoria admite: “houve de facto muita gente jovem devido ao efeitos surpresa. De manhã então foi brutal e passamos inclusivamente ‘O Programa da Cristina’. As audiências esmoreceram durante o dia, porque passou o efeito surpresa e porque a parte da tarde foi sobretudo para os alunos mais velhos sem o acompanhamento dos pais”, rematou.