RTP muda programação depois de infeção de Tânia Ribas de Oliveira

A infeção, por covid-19, da apresentadora Tânia Ribas de Oliveira levou a RTP a reprogramar toda a sua festa de Natal durante esta quinta-feira.

Depois de ter conhecimento que Tânia Ribas de Oliveira testou positivo à covid-19, a RTP pôs-se rapidamente em campo para mudar a sua programação especial de Natal neste dia 24.

“A RTP, seguindo o seu Plano de Contingência e indicações das Autoridades Nacionais de Saúde, na sequência do teste positivo à COVID-19 da apresentadora Tânia Ribas de Oliveira e após avaliação dos contactos da apresentadora com a equipa de produção e de estúdio nos dias anteriores decidiu cancelar o programa”, refere a estação pública, em comunicado.

“Assim, durante o dia de hoje, a RTP1 irá emitir no período da manhã um programa gravado da ‘Praça da Alegria’ e no período da tarde um concerto de ‘André Rieu – Christmas Down Under’, em Sydney”, remata a RTP.