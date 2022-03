RTP divulga vídeo promocional do novo programa de João Paulo Rodrigues

A RTP divulgou, este sábado, o vídeo promocional do novo programa que João Paulo Rodrigues vai apresentar. “Não te Esqueças da Letra” chega à antena a 13 de março.

O apresentador do formato das tardes de domingo “Hoje É Domingo! aceitou um novo desafio da estação pública e tem estado a gravar o novo concurso musical “Não te Esqueças da Letra”, que vai ocupar as noites de sábado.

Nas redes sociais, a RTP já começou a divulgar as imagens do novo programa.

“O novo concurso onde a música é a rainha da noite. Aqui, os concorrentes vão poder cantar êxitos de diferentes géneros, décadas e artistas… mas escolhidos por eles! Só precisam de acertar, não tem nada que enganar! Este é um novo desafio e um espaço de cantoria para toda a família”, pode ler-se na legenda.

Depois do último trabalho na SIC, com a personagem “Tino” na série “Golpe de Sorte”, o também humorista prepara-se para estrear o terceiro desafio na RTP depois da condução de “Missão: 100 por cento português”, ao lado de Vera Kolodzig, e “Hoje É Domingo!”, com Vera Fernandes.

João Paulo Rodrigues já tinha afirmado que este formato é “muito especial” por estar ligado à música. “A música é muito especial para mim. Não consigo imaginar a minha vida sem ela. Este é um espaço de diversão para toda a família. Vai ser sinónimo de boa disposição e boas gargalhadas, em estúdio e em casa”, disse.