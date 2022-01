RTP prepara emissão especial dedicada às Eleições Legislativas 2022

Portugal vai eleger, este domingo, 30 de janeiro, o próximo primeiro-ministro. Na RTP e nas respetivas plataformas digitais poderá acompanhar a noite eleitoral.

A emissão especial dedicada às Eleições Legislativas 2022 tem início às 18.00 H, num simultâneo RTP1 e RTP3, e será conduzida por José Rodrigues dos Santos, Carlos Daniel, Ana Lourenço e João Adelino Faria.

Nesta emissão especial, a estação vai estar em direto de todas as frentes partidárias, de norte a sul do País, com uma equipa mobilizada.

Ao início da noite vai ser apresentada a grande sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica com as primeiras projeções dos resultados eleitorais.

Para comentar a noite eleitoral juntam-se à emissão o comentador Raúl Vaz, bem como diversos académicos e investigadores como Ricardo Ferreira Reis (diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica), Rita Figueiras (investigadora na área de comunicação política da Universidade Católica), Susana Peralta (especialista em economia pública e professora na Nova SBE), Paula Espírito Santo (politóloga e professora do ISCSP), José Santana Pereira (professor de ciência política no ISCTE) e Sara Araújo (socióloga e investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra).

Também nas plataformas digitais da RTP o público pode seguir a noite eleitoral. Na app RTP Notícias e no site da RTP vão ser acompanhados ao minuto todos acontecimentos e, a partir das 20.00 H, os resultados nacionais vão estar disponíveis em tempo real.