RTP suspende programas. “Herman José” e “5 Para a Meia-Noite” parados

Na sequência da evolução do surto da “Covid-19”, a estação implementou medidas preventivas. “Herman José” e “5 Para a Meia-Noite” estão entre os programas suspensos.

Segundo um comunicado da RTP, “a partir desta semana estão suspensas as gravações/emissões em direto dos programas do serão” do primeiro canal: “Cá Por Casa com Herman José”, “5 para a Meia-Noite”, “Depois, Vai-se a Ver e Nada” e “Prova Oral” (a partir da próxima semana).

Esta medida será também extensível ao magazine “Faz Faísca” e ao programa “Voz do Cidadão”.

O programa “A Nossa Tarde”, de Tânia Ribas de Oliveira, já tem um horário mais reduzido, “entre as 15h50 e 17h30”.

“Na RTP Internacional foram também suspensas as gravações dos programas ‘Filhos da Nação’, ‘Network Negócios’, ‘Lusavox’ e ‘Palavra aos Diretores’. O programa ‘Decisão Nacional’ será suspenso a partir da próxima semana”, continua o comunicado.

Os programas com gravações suspensas mantêm as suas emissões em formatos adaptados.