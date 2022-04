RTP tem emissão especial para o Santo António

De quinta a domingo a estação pública celebra o Santo António com música e marchas populares. Mas nesta programação especial também poderemos rever os grandes clássicos do cinema português.

Quinta, às 11h30: “Cirque du Soleil – Saltimbanco” – Uma viagem de inspiração artística e agilidade, com acrobacias de cortar a respiração e performances atléticas.

Quinta, às 15h45: “A Canção de Lisboa” – Vasco Leitão, estudante de Medicina em Lisboa, vive da mesada de umas tias de Trás-os-Montes que nunca vieram à capital. Prefere os retiros de fado, os arraiais, os bailes e as mulheres bonitas. Neste filme poderemos recordar Vasco Santana, Beatriz Costa, António Silva e Manoel de Oliveira.

Sexta, 22h00: “Enquanto houver Santo António” – Um espetáculo original de Filipe La Féria que revisita, num formato de revista-musical, a história das Marchas de Lisboa desde a sua origem, que remonta ao século XVIII, até ao atual figurino criado em 1932 por Leitão de Barros e que se popularizou por todos os bairros, tornando-se numa das mais antigas e apreciadas tradições da cidade de Lisboa que se difundiu não só no Porto, com o São João, como em todas as regiões do nosso País.

Sexta, às 24h15: “O Pátio das Cantigas” – Clássico do cinema que nos traz o típico bairro lisboeta por ocasião dos santos populares. Um filme onde recordamos Vasco Santana, António Silva e Ribeirinho, entre muitos outros.

Sábado, ao longo do dia: Santo António – Como as Marchas não desceram a Avenida e os noivos não subiram ao Altar, o Santo António vai até ao Páteo Alfacinha para um desfile na RTP1. Ao longo do dia, entre as 12h00-13h00 e das 14h45-19h00, as madrinhas, os padrinhos e os noivos vão divertir-se à grande e à portuguesa ao som dos nossos cantores e fadistas. Um especial Santo António numa emissão conduzida por Vanessa Oliveira e José Carlos Malato.

Sábado, às 19h00: “O Preço Certo Especial” – Fernando Mendes recebe os professores do EstudoEmCasa para um programa especial.

Domingo, às 15h30: O Pai Tirano – Comédia sobre os amores de um dos funcionários dos armazéns do Grandella. Chico é apaixonado pela empregada da perfumaria da Moda, a Tatão. Com Vasco Santana, Ribeirinho e Leonor Maia.