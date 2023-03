RTP transmite a grande cerimónia dos Óscares

A grande festa do cinema na noite de 12 de março pode ser vista na RTP1 com a transmissão da entrega dos Óscares.

A noite mais glamorosa do ano vai viver-se pelo terceiro ano consecutivo na RTP com a transmissão em direto e exclusivo de Los Angeles, Estados Unidos, da cerimónia dos Óscares 2023, que decorre na madrugada de domingo para segunda-feira, na RTP1.

Às 23.45 H, na RTP1, poderá acompanhar a emissão especial conduzida por Mário Augusto a partir dos estúdios da RTP no Porto. Esta será uma emissão que vai seguir de perto tudo o que se passa na grande noite dos Óscares e que contará com a presença de convidados em estúdio. Uma noite que culmina com a transmissão em direto da cerimónia da entrega das estatuetas douradas no dia 12 de março.

A anteceder esta grande noite, no dia 11, na RTP3, tudo o que interessa aos amantes do cinema pode ser visto no programa “Janela Indiscreta” inteiramente dedicado à grande festa.