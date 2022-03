RTP transmite a homenagem a Júlio Isidro no dia 25 de janeiro

Para assinalar os 60 anos da carreira de Júlio Isidro, o apresentador reuniu no Casino Estoril quem sempre o acompanhou ao longo do seu percurso na Televisão e na Rádio. Um espetáculo para ver no dia 25 de janeiro, às 23h00, na RTP1.

O espetáculo no Salão Preto e Prata aconteceu esta quinta-feira e apenas um dia depois a estação pública já agendou a sua exibição: a homenagem aos 60 anos de carreira de Júlio Isidro vai poder ser vista na RTP1, no dia 25 de janeiro, às 23h00.

Autor, produtor, realizador, apresentador e locutor de inúmeros programas, Júlio Isidro é uma das maiores referências da história da Rádio e da Televisão que marcou gerações.

Para esta celebração, Júlio Isidro convidou algumas figuras ligadas ao meio artístico nacional com quem se cruzou nestas seis décadas, para revisitar os momentos mais emblemáticos da sua inigualável carreira. Falamos de António Sala, Eunice Muñoz, Ruy de Carvalho, Ana Paula Reis, Catarina Furtado, Sílvia Alberto, Nuno Markl, Fernando Alvim, Álvaro Costa, Maria Elisa, Tânia Ribas de Oliveira, Carlos Vidal, António Machado, entre muitos outros.

Uma gala especial marcada também por momentos musicais, destacando as atuações de Carlos Alberto Moniz, UHF, José Cid e Tozé Brito, Simone de Oliveira, Henrique Feist e Nuno Feist, Dany Silva, Herman José, Fernando Tordo, Alexandra, Maria da Fé e Lenita Gentil, Paulo de Carvalho, entre outros.